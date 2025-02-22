Известный казахстанский певец Алмас Кишкенбаев, которого признали виновным в оскорбительном приставании к несовершеннолетнему курьеру, высказался о своём аресте на 15 суток, передаёт BaigeNews.kz.

В видеообращении на своей странице в Instagram певец заявил, что не признаёт своей вины и попросил больше не беспокоить его по этому инциденту.

"Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто был рядом в трудную минуту. Как много было тех, кто поддержал, и достаточно было тех, кто собрал хайпа. Слава богу, всё закончилось. Есть решение суда, я не выше закона. Подчиняюсь, но не соглашался с обвинением. И не соглашусь. Теперь прошу не задавать вопросы по этому инциденту. Здесь поставим точку", — сказал Кишкенбаев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алмас Кишкенбаев (@a.kishkenbaev)

Напомним, об инциденте стало известно 31 января. Заявление в полицию написал отец несовершеннолетнего. В СМИ сообщалось, что вечером 30 января парень, работающий курьером, доставил Кишкенбаеву пиво. Певец забрал алкоголь и "зачем-то предложил подростку выпить его вместе", а после начал приставать к курьеру. Дело в отношении певца Алмаса Кишкенбаева рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы в закрытом формате. В суде певец заявил, что не помнит обстоятельства произошедшего. В итоге Кишкенбаев признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 434 КоАП (оскорбительное приставание к физическим лицам), ему наложено взыскание в виде ареста сроком на 15 суток.