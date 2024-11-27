Аллею вечной казахстанско-российской дружбы откроют в 2025 году в Астане

В следующем году в Астане появится аллея вечной казахстанско-российской дружбы. Об этом в заявлении для СМИ сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы твёрдо выступаем за всестороннюю и системную поддержку масштабных культурно-гуманитарных инициатив на государственном уровне. В этом ключе мною принято решение открыть в Астане весной следующего года аллею вечной казахстанско-российской дружбы, где жители и гости столицы смогут комфортно проводить свой досуг", - сказал Токаев.

Также глава государства отметил, что в скором будущем в Актау будет открыто генеральное консульство Российской Федерации.