В Казахстане усилили меры по защите детей: с 10 апреля по 6 мая по всей стране проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Подросток". В центре внимания — безопасность несовершеннолетних, их права и предупреждение правонарушений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

С начала акции в полицию доставили около 13 тысяч подростков. Более 70 из них подозреваются в совершении преступлений, свыше 9 тысяч — нарушили административное законодательство. Почти 3 тысячи детей оказались на улице без присмотра взрослых — речь о случаях безнадзорности и беспризорности.

Особенно тревожит ситуация с нахождением подростков на улицах и в развлекательных заведениях ночью. Полицейские выявили и передали родителям более 11 тысяч несовершеннолетних, которых застали в позднее время вне дома. В 148 случаях подросткам продавали алкоголь, 229 детей были обнаружены в состоянии опьянения.

"Все эти ситуации могли обернуться бедой. Полиция своевременно вмешалась и предотвратила возможные преступления. Но ответственность за детей в первую очередь несут родители. Просим всех взрослых помнить об этом", — подчеркнул начальник управления Комитета административной полиции МВД Асет Оспанов.

С начала операции к ответственности уже привлекли более 1600 родителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В отношении 12 человек начаты досудебные расследования — речь идет о жестоком обращении с детьми.

В школах и колледжах прошли 10 открытых судебных заседаний — они организованы специально для подростков, чтобы показать реальные последствия противоправного поведения. Более 600 несовершеннолетних поставлены на учет за антиобщественное поведение. На контроле также оказались более 500 родителей, которые не занимаются воспитанием своих детей.

В рамках мероприятия у подростков изъяли почти 50 опасных предметов — от ножей до огнестрельного оружия и наркотиков. Полиция также выявила свыше 3 тысяч опасных интернет-ресурсов, часть из них уже заблокирована.

Кроме того, в адрес акиматов направлены более 1300 предписаний с просьбой улучшить дорожную инфраструктуру у школ и более 200 предложений по организации досуга для детей.

В МВД напоминают: родители должны знать, где и с кем проводят время их дети. При любой угрозе жизни или безопасности несовершеннолетнего нужно немедленно обращаться в полицию по номеру 102.