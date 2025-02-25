Известный нумеролог Клара Кузденбаева отметила свой 62-й день рождения в одном из лучших ресторанов Москвы. Среди почетных гостей была замечена Алия Назарбаева, которая долгое время не появлялась на публике, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с мероприятия опубликовал певец Ержан Нургалиев, а позже сама Клара Кузденбаева поделилась роликом с участием Назарбаевой.

Также на вечере присутствовали Айгуль Мукей – журналист и телеведущая и Елена Валюшкина – российская актриса.

Стоит отметить, что после январских событий 2022 года семья Назарбаевых практически исчезла из публичного пространства.