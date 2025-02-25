Алия Назарбаева неожиданно появилась на дне рождении нумеролога
Дочь экс-президента РК появилась на публике впервые за долгое время.
Сегодня, 16:36
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Сегодня, 16:36Сегодня, 16:36
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Известный нумеролог Клара Кузденбаева отметила свой 62-й день рождения в одном из лучших ресторанов Москвы. Среди почетных гостей была замечена Алия Назарбаева, которая долгое время не появлялась на публике, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с мероприятия опубликовал певец Ержан Нургалиев, а позже сама Клара Кузденбаева поделилась роликом с участием Назарбаевой.
Также на вечере присутствовали Айгуль Мукей – журналист и телеведущая и Елена Валюшкина – российская актриса.
Стоит отметить, что после январских событий 2022 года семья Назарбаевых практически исчезла из публичного пространства.
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