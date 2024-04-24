Алишер Каримов: Я уверен, что многие примут участие в кампании "Алматы - наш общий дом"
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В Алматы стартовала кампания "Алматы - наш общий дом". Об этом сообщил певец Алишер Каримов на своей странице в Instagram и призвал казахстанцев принять участие в акции, передаёт BaigeNews.kz.
"С 8 апреля по 8 мая будут организованы общегородские субботники, посадки деревьев, неделя очистки набережных, водоёмов, парков, скверов и предгорья. Жители города могут принять участие в очистке памятников и уборке территории и объектов культуры", - сказал певец.
По его мнению, это очень добрая и хорошая инициатива акимата Алматы.
"Мы все должны понимать, что сейчас важно провести уборку и благоустройство в регионах и городах, не затронутых паводками. Таким образом, мы ещё раз проявим гражданскую позицию и поможем нашей стране и городу", - добавил Алишер Каримов.
Напомним, 8 апреля стартовала кампания "Алматы – наш общий дом". Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города.
Вся информация размещена на сайте аlmaty.kz, социальных сетях акимата Алматы. Перейти на веб-сайт также можно будет по специальному QR-коду на баннерах, постерах и афишах, размещенных по городу.
Хештеги для активных участников кампании в социальных сетях: #АлматыНашОбщийДом, #НасМногоГородОдин, #АлматыБіздіңОртақҮйіміз, #БізКөппізҚалажалғыз.
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