Казахстанка Алина Дауранова завоевала третью медаль на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту в итальянском Коллальбо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

На этот раз спортсменка финишировала второй на дистанции 500 метров. Первое место заняла Ханна Биро из Венгрии. Замкнула тройку лучших итальянка Мэйбрит Вигль.

Отметим, что ранее Дауранова завоевала "золото" на дистанции 1000 метров и в командном спринте. Ещё одну золотую медаль в копилку сборной принесли Алена Лифатова, Алина Дауранова и Арина Ильященко в командном спринте.