Алимханулы жестко обратился к команде новозеландского соперника
Сегодня, 12:10
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Сегодня, 12:10Сегодня, 12:10
78Фото: @qazaqstyle
Перед боем за два титула чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы сделал жесткое заявление команде своего соперника, передаёт BaigeNews.kz.
Его соперником на предстоящем бое выступит новозеландец Андрей Михайлович.
"Я хочу сказать тренерам своего соперника, чтобы они были готовы выбросить полотенце. Потому что я буду бить его сильно", - написал Алимханулы в соцсети.