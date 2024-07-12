Алимханулы жестко обратился к команде новозеландского соперника

Перед боем за два титула чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы сделал жесткое заявление команде своего соперника, передаёт BaigeNews.kz.

Его соперником на предстоящем бое выступит новозеландец Андрей Михайлович.