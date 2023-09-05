Алимханулы вышел на ринг с экс-соперником Мэйвезера

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) потренировался вместе с непобежденным австралийцем Сесаром Матео Тапиа (15-0, 9 КО), передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Спарринг с чемпионом мира по версии WBO Жанибеком Алимханулы", — подписал Тапиа совместную фотографию в твиттере.

Свой последний бой Сесар Матео Тапиа провел в октябре прошлого года: он нанес первое поражение в карьере австралийцу Абдулайе Мэйвезеру (7-1, 5 КО), победив его единогласным решением судей. Что касается Жанибека Алимханулы, то он вернется на ринг 14 октября и сразится с немцем Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО). На кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF.