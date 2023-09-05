Алимханулы вышел на ринг с экс-соперником Мэйвезера
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Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) потренировался вместе с непобежденным австралийцем Сесаром Матео Тапиа (15-0, 9 КО), передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Спарринг с чемпионом мира по версии WBO Жанибеком Алимханулы", — подписал Тапиа совместную фотографию в твиттере.
Свой последний бой Сесар Матео Тапиа провел в октябре прошлого года: он нанес первое поражение в карьере австралийцу Абдулайе Мэйвезеру (7-1, 5 КО), победив его единогласным решением судей. Что касается Жанибека Алимханулы, то он вернется на ринг 14 октября и сразится с немцем Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО). На кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF.
Sparring WBO middleweight world champion Janibek Alimkhanuly 📈 pic.twitter.com/zsKsthVSo0— Cesar Mateo Tapia (@Cesarmateotapia) September 4, 2023