Алимханулы сделал мощное заявление о боях с чемпионами мира

Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы в своем твиттере выступил с заявлением после последней защиты титулов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На своей странице в социальной сети Алимханулы опубликовал свою фотографию и подписал ее "Я — кошмар средневесов! Чемпионы боятся!".

Четвертого октября в австралийском Сиднее Алимханулы одержал победу техническим нокаутом над новозеландским боксером Андреем Михайловичем в девятом раунде боя. При этом Жанибек мог завершить поединок раньше, когда во втором раунде Михайлович побывал в глубоком нокдауне.





