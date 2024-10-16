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Алимханулы сделал мощное заявление о боях с чемпионами мира

Сегодня, 08:40
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sports.kz Сегодня, 08:40
Сегодня, 08:40
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Фото: sports.kz

Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы в своем твиттере выступил с заявлением после последней защиты титулов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На своей странице в социальной сети Алимханулы опубликовал свою фотографию и подписал ее "Я — кошмар средневесов! Чемпионы боятся!".

Четвертого октября в австралийском Сиднее Алимханулы одержал победу техническим нокаутом над новозеландским боксером Андреем Михайловичем в девятом раунде боя. При этом Жанибек мог завершить поединок раньше, когда во втором раунде Михайлович побывал в глубоком нокдауне.



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