Алимханулы сделал мощное заявление о боях с чемпионами мира
Сегодня, 08:40
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Сегодня, 08:40Сегодня, 08:40
118Фото: sports.kz
Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы в своем твиттере выступил с заявлением после последней защиты титулов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На своей странице в социальной сети Алимханулы опубликовал свою фотографию и подписал ее "Я — кошмар средневесов! Чемпионы боятся!".
Четвертого октября в австралийском Сиднее Алимханулы одержал победу техническим нокаутом над новозеландским боксером Андреем Михайловичем в девятом раунде боя. При этом Жанибек мог завершить поединок раньше, когда во втором раунде Михайлович побывал в глубоком нокдауне.
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