Казахстанский боксер, чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы высказался о вероятном поединке с мексиканской звездой ринга Саулем "Канело" Альваресом, который владеет всеми титулами во втором среднем весе. Об этом сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Алимханулы выразил уверенность в своих силах и заявил, что готов бросить вызов именитому сопернику. По его мнению, Альварес уже не так активен, как раньше, и он не видит в нем ничего выдающегося.

"Я на 100% готов выйти против него, и для меня это не составит труда. Мы не замечаем в нем чего-то экстраординарного. Сейчас он уже не может оказывать давление на соперников так, как делал это раньше", — заявил казахстанский чемпион в интервью FTTV Boxing.

Несмотря на громкие заявления, бой между Алимханулы и Альваресом пока остается лишь возможным сценарием. Впереди у казахстанца важный поединок. Уже 5 апреля он выйдет на ринг в Астане, где встретится с французским боксером Анауэлем Нгамиссенгой. Этот бой станет очередным шагом в его карьере и, возможно, еще одним аргументом в пользу долгожданного поединка с Канело.