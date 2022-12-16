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Алимханулы попал в список самых избегаемых боксёров
Твиттер-аккаунт ESPN Ringside опубликовал пост о боксерах, которые сталкиваются с трудностями при поисках оппонентов, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.
Среди тех, кого потенциальные соперники предпочитают избегать, был назван и чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы. Компанию ему составили Шакур Стивенсон, Джарон Эннис, Верджил Ортис и Давид Бенавидес.
"Кто самый избегаемый боксер прямо сейчас?", — задался вопросом ресурс, перечислив имена кандидатов.
Who is the most ducked boxer right now? 🦆🤔— ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 15, 2022
🥊 Shakur
🥊 Boots
🥊 Janibek
🥊 Vergil
🥊 Benavidez
🥊 Other pic.twitter.com/TObcSeJ0Rs
Напомним, что в прошлом от боя с Жанибеком Алимханулы успели отказаться бывшие чемпионы мира Хайме Мунгия и Деметриус Андраде.
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