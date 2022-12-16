open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

instagram.com/janibek_alimkhanuly Сегодня, 15:36
91
Сегодня, 15:36
91
Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Алимханулы попал в список самых избегаемых боксёров

Твиттер-аккаунт ESPN Ringside опубликовал пост о боксерах, которые сталкиваются с трудностями при поисках оппонентов, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

Среди тех, кого потенциальные соперники предпочитают избегать, был назван и чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы. Компанию ему составили Шакур Стивенсон, Джарон Эннис, Верджил Ортис и Давид Бенавидес.

"Кто самый избегаемый боксер прямо сейчас?", — задался вопросом ресурс, перечислив имена кандидатов.

 

Напомним, что в прошлом от боя с Жанибеком Алимханулы успели отказаться бывшие чемпионы мира Хайме Мунгия и Деметриус Андраде.

Компания 1XBET предлагает следить за баталиями вместе и гарантирует игрокам высокие коэффициенты, а также самую широкую линию!

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором футбольных эмоций компанией 1XBET!

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#бокс #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:36
91
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх