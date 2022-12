Алимханулы попал в список самых избегаемых боксёров

Твиттер-аккаунт ESPN Ringside опубликовал пост о боксерах, которые сталкиваются с трудностями при поисках оппонентов, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

Среди тех, кого потенциальные соперники предпочитают избегать, был назван и чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы. Компанию ему составили Шакур Стивенсон, Джарон Эннис, Верджил Ортис и Давид Бенавидес.

Who is the most ducked boxer right now? 🦆🤔



🥊 Shakur

🥊 Boots

🥊 Janibek

🥊 Vergil

🥊 Benavidez

🥊 Other pic.twitter.com/TObcSeJ0Rs