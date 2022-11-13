Алимханулы перед боем с Бентли похвастал чемпионским поясом

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly

Казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы перед боем с британцем Дензелом Бентли показал публике свой пояс чемпион мира в среднем весе по версии WBO, который стоит на кону поединка, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с поясом он опубликовал на своей странице в Twitter.

Напомним, бой ожидается сегодня на вечере бокса на арене Palms в Лас-Вегасе. На кону стоит пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

"Я приехал в Америку не только ради титулов. Я пришел сюда, чтобы стать знаменитым боксером! Я буду!", — написал спортсмен в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JANIBEK | QAZAQ STYLE (@janibek_alimkhanuly)

В последний раз Жанибек Алимханулы выходил на ринг в мае, чтобы сразиться с британцем Дэнни Дигнумом. Казахстанец отправил его в нокаут уже во втором раунде. В активе Алимханулы нет ни одного поражения.

Казахстанец ещё ни разу не терпел поражений. В его активе 12 боёв и 8 нокаутов.