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Instagram/janibek_alimkhanuly Сегодня, 10:19
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Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly

Алимханулы перед боем с Бентли похвастал чемпионским поясом

Казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы перед боем с британцем Дензелом Бентли показал публике свой пояс чемпион мира в среднем весе по версии WBO, который стоит на кону поединка, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с поясом он опубликовал на своей странице в Twitter.

 

Напомним, бой ожидается сегодня на вечере бокса на арене Palms в Лас-Вегасе.  На кону стоит пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

"Я приехал в Америку не только ради титулов. Я пришел сюда, чтобы стать знаменитым боксером! Я буду!", — написал спортсмен в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от JANIBEK | QAZAQ STYLE (@janibek_alimkhanuly)

 

В последний раз Жанибек Алимханулы выходил на ринг в мае, чтобы сразиться с британцем Дэнни Дигнумом. Казахстанец отправил его в нокаут уже во втором раунде. В активе Алимханулы нет ни одного поражения.

Казахстанец ещё ни разу не терпел поражений. В его активе 12 боёв и 8 нокаутов. 

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:19
270
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