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Алимханулы оказался немного тяжелее Бентли
Казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы прошёл обязательную процедуру взвешивания перед боем с британцем Дензелом Бентли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.
Алимханулы показал на весах 159,6 фунта (72,39 килограмма), Бентли — 159 фунтов (72,12 килограмма). Таким образом, оба боксера успешно уложились в отведенный лимит для среднего веса, который составляет 160 фунтов (72,57 килограмма).
Бой Жанибека Алимханулы и Дензела Бентли состоится утром в воскресенье, 13 ноября, в Лас-Вегасе, а на кону будет стоять принадлежащий казахстанцу пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.
Этот бой можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале "Хабар" — прямая трансляция запланирована на 08:00 по времени Астаны.
В России сделали прогноз на нокаут в этом бою.
В последний раз Жанибек Алимханулы выходил на ринг в мае: он сразился с британцем Дэнни Дигнумом и отправил его в нокаут уже во втором раунде. Если говорить о новом сопернике казахстанца, то Дензел Бентли провёл свой последний бой в сентябре и нокаутировал в четвертом раунде своего соотечественника Маркуса Моррисона.
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