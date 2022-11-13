Алимханулы одолел Бентли и защитил титул чемпиона мира

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly

Казахстанец Жанибек Алимханулы сразился с британцем Дензелом Бентли на вечере бокса на арене Palms в Лас-Вегасе и защитил свой чемпионский титул, передаёт BaigeNews.kz.

Бой в прямом эфире транслировал телеканал "Хабар". Поединок длился 12 раундов, после чего судьи присудили победу казахстанцу.

Алимханулы довольно активно начал бой и не сбавлял темпов в первой половине поединка. Шесть раундов он агрессивно напирал на соперника. Бентли же, в свою очередь, эффективно держал защиту, и в четвёртом раунде пошёл в атаку.

В седьмом раунде боксёры немного сбавили темп боя, надеясь поймать друг друга на ошибке и провести контратаку. Тренер советовал Алимханулы продолжать атаки, побольше работать левой рукой, а также использовать в тактике серии из быстрых дальних ударов. К концу поединка боксёры перешли к бою на ближней дистанции и полностью выложились. В 11 раунде казахстанец отличился тремя хорошими прямыми ударами.

Для казахстанца — это 13-я победа в 13 поединках в профи. А Бентли потерпел второе поражение в карьере, одержав 17 побед.

Напомним, чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы впервые защищал свой титул.

До этого момента Бентли провёл свой последний бой в сентябре и нокаутировал в четвертом раунде своего соотечественника Маркуса Моррисона.

Жанибек Алимханулы выходил на ринг в мае, чтобы сразиться с британцем Дэнни Дигнумом. Казахстанец отправил его в нокаут уже во втором раунде. В активе Алимханулы нет ни одного поражения.

Перед боем с Бентли Жанибек Алимханулы записал эмоциональное обращение к фанатам, пообещав "сделать казахский стиль" известным во всём мире". А на своей странице в Twitter казахстанец похвастался своим чемпионским поясом.

Ранее Алимханулы заявлял, что хочет отомстить Саулю "Канело" Альваресу за Головкина, однако спортивные критики осадили казахстанца, посоветовав ему "встать в конец очереди". Между тем, британские журналисты назвали казахстанского боксёра "самым избегаемым чемпионом".