Алимханулы и Шираз не договорились о бое. WBO приняла новое решение

Командам объединённого чемпиона мира по версиям WBO/IBF в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Жанибека Алимханулы и обязательного претендента по линии WBO британца Хамзы Шираза не удалось договориться о проведении поединка до 4 ноября — крайнего срока, установленного организацией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Тем не менее, пока обойдётся без промоутерских торгов.

Представители боксёров, компании Top Rank (Алимханулы) и Queensberry (Шираз), изъявили желание продолжить переговоры.

В связи с этим новый президент WBO Густаво Оливьери попросил обе команды направить официальные запросы на предоставление отсрочки до 11 ноября.

Отметим, что это уже второй перенос дедлайна, поскольку изначально договориться было предписано до 23 октября. При этом минимальная ставка остаётся той же — $200 000.

Предыдущую обязательную защиту — по линии IBF — Алимханулы провёл 4 октября, одержав досрочную победу (ТКО 9) над Андреем Михайловичем.

Шираз боксировал 21 сентября и за 2 раунда управился с Тайлером Денни.