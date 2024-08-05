Алимхан Сыздыков уступил во второй схватке на Олимпиаде
Сегодня, 20:08
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Сегодня, 20:08Сегодня, 20:08
113Фото: Сали Сабиров
Борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков, представляющий Казахстан на Олимпиаде, уступил в 1/4 финала весовой категории до 130 килограммов, передаёт BaigeNews.kz.
В этом раунде Сыздыков встречался с Салехом Шариати из Азербайджана. Шариати выиграл схватку за выход в полуфинал со счётом 4-0.
В 1/8 финала Сыздыкову противостоял Алин Чирариу из Румынии. Схватка завершилась победой казахстанского "классика" со счётом 3-1.
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