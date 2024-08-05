  • 5 Августа, 21:18
  • BAIGENEWS
Медведь загрыз рыбака в российском регионе
Маск сообщил о втором успешном вживлении импланта Neuralink
Более 60 тонн рыбной продукции незаконно экспортировали из Казахстана
Наркоторговцы осуждены на 10 лет строгого режима в Актобе
В Казахстане увеличат количество призывников в 2024 году
Американка ослепла после принятия душа в линзах
В ходе протестов в Бангладеш за день погибло более 90 человек
Гроза, усиление ветра и туман: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану
Нурбек Оралбай и Нора Джеруто в финале: итоги девятого дня Олимпиады-2024
С помощью вертолёта спасатели спустили россиянку с гор в Алматинской области
Боксёр Нурбек Оралбай поборется за "золото" Олимпиады-2024
Как казахстанцам получить дополнительные образовательные гранты
Олимпиада-2024: Нора Джеруто пробилась в финал по лёгкой атлетике
Жителя Шымкента подозревают в жестоком избиении жены и трёхмесячного ребёнка
Сколько получат казахстанские спортсмены за четыре медали Олимпиады-2024
Семья с тремя детьми утонула в Актюбинской области

Алимхан Сыздыков уступил во второй схватке на Олимпиаде

Сегодня, 20:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сали Сабиров Сегодня, 20:08
Сегодня, 20:08
113
Фото: Сали Сабиров

Борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков, представляющий Казахстан на Олимпиаде, уступил в 1/4 финала весовой категории до 130 килограммов, передаёт BaigeNews.kz

В этом раунде Сыздыков встречался с Салехом Шариати из Азербайджана. Шариати выиграл схватку за выход в полуфинал со счётом 4-0.

В 1/8 финала Сыздыкову противостоял Алин Чирариу из Румынии. Схватка завершилась победой казахстанского "классика" со счётом 3-1.

Самое читаемое

Наверх