Алимхан Сыздыков уступил во второй схватке на Олимпиаде

Борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков, представляющий Казахстан на Олимпиаде, уступил в 1/4 финала весовой категории до 130 килограммов, передаёт BaigeNews.kz.

В этом раунде Сыздыков встречался с Салехом Шариати из Азербайджана. Шариати выиграл схватку за выход в полуфинал со счётом 4-0.

В 1/8 финала Сыздыкову противостоял Алин Чирариу из Румынии. Схватка завершилась победой казахстанского "классика" со счётом 3-1.