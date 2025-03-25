Казахстанский борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков поборется за звание чемпиона Азии. Соревнования проходят в Аммане (Иордания), передаёт BaigeNews.kz.

В полуфинале весовой категории до 130 килограммов Сыздыков одержал победу над Темурбеком Насимовым из Узбекистана. Схватка завершилась со счётом 4-1.

Султан Асетулы (до 63 килограммов) в полуфинале турнира потерпел поражение от Айтжана Халмаханова их Узбекистана. Также не смог пробиться в финал и Шамиль Ожаев (до 87 килограммов). Он уступил Жалгасбаю Бкрдимуратову из Узбекистана.