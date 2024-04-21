Алимхан Сыздыков добыл путёвку на Олимпиаду в Париж

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Алимхан Сыздыков стал обладателем олимпийской квоты на отборе в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он отобрался на ОИ в весовой категории до 130 килограммов.

В полуфинальной схватке Сыздыков выиграл у Романа Ким из Кыргызстана, что и принесло ему путёвку.

Таким образом, команда Казахстана по греко-римской борьбе в Бишкеке отметилась тремя квотами. До отбора на Игры квалифицировался Нурсултан Турсынов (до 87 килограммов).

На мировом турнире предстоит добрать путёвки в весах до 67 и 97 килограммов.