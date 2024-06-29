Алименты за внука вместо отца будет выплачивать казахстанка

В ЗКО алименты за несовершеннолетнего внука будет выплачивать его бабушка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Суд принял такое решение, потому что отец ребёнка уклоняется от выплаты алиментов, сообщили в департаменте юстиции ЗКО.

Отец мальчика не реагировал на уведомления частного судебного исполнителя и не являлся к нему. Его долг по алиментам составляет пять миллионов тенге. Тогда суд решил, что алименты мальчику будет выплачивать его бабушка: у неё есть пенсия и крестьянское хозяйство, она сможет позаботиться о внуке.

В департаменте юстиции отметили, что если родители не выполняют свои обязанности, то за внуков придётся отвечать бабушкам и дедушкам.