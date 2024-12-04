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Алименты, ИИ и робот судоисполнитель: Какие изменения будет внедрять Минюст Казахстана

Для его разработки подключили отечественные вузы.

Сегодня, 17:08
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BaigeNews.kz Сегодня, 17:08
Сегодня, 17:08
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Фото: BaigeNews.kz

Робот судебный исполнитель сэкономил казахстанцам 5 миллиардов тенге. Об этом заявил вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков. В новом выпуске программы "Важная тема" он рассказал о жалобах на работу частных судебных исполнителей. Сегодня цифровизация изменила подходы к их работе, сократилось и количество звонков к должникам. А в ближайшие три года в сферу юстиции хотят внедрить настоящий искусственный интеллект. С какими вузами ведется его разработка? Подробности в интервью BaigeNews.kz

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