Алименты, ИИ и робот судоисполнитель: Какие изменения будет внедрять Минюст Казахстана

Робот судебный исполнитель сэкономил казахстанцам 5 миллиардов тенге. Об этом заявил вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков. В новом выпуске программы "Важная тема" он рассказал о жалобах на работу частных судебных исполнителей. Сегодня цифровизация изменила подходы к их работе, сократилось и количество звонков к должникам. А в ближайшие три года в сферу юстиции хотят внедрить настоящий искусственный интеллект. С какими вузами ведется его разработка? Подробности в интервью BaigeNews.kz.