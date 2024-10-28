Алиментщику вынесли приговор в ЗКО

С учетом настойчивой позиции государственного обвинителя прокуратуры района Байтерек Западно-Казахстанской области полностью доказана вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ст. 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги), передаёт BaigeNews.kz.

Так, с 2021 года у должника образовалась задолженность по уплате алиментов на ребенка в размере 2 787 838 тенге.

Несмотря на ранее привлечение к административной ответственности, злостно не исполнял свои обязанности на протяжении нескольких лет.

Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Западно-Казахстанскойобласти житель района Байтерек признан виновным и ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.