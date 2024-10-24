Алиментщик в Шымкенте задолжал ребенку почти 7 млн тенге
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Прокуратурой Енбекшинского района в рамках анализа выявлен должник, который в течении четырех лет без уважительных причин не выплачивал задолженность по алиментам на сумму 6 838 670 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру мегаполиса.
В связи с ненадлежащим исполнением решения суда должник неоднократно привлекался к административной ответственности.
"10.07.2024 г. по данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование по статье 139 УК РК", ― сообщили прокуроры.
Иная информация в порядке статьи 201 УПКРК не подлежит разглашению.
Прокуратура предупреждает должников, уклоняющихся от уплаты алиментов о том, что в соответствии со статьей 139 УК РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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