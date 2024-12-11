В области Абай объявили в розыск отца, задолжавшего более 44 млн тенге на содержание своих детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск гражданина поступило в полицию города Курчатов.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники миграционной службы выявили местонахождение должника, которым оказался 40-летний мужчина, проживающий в городе Барнаул. Выяснилось, что алиментщик уже принял гражданство Российской Федерации, что позволило истцам, имеющим право на взыскание алиментов, обратиться к международным правовым механизмам. В частности, они смогут воспользоваться возможностями Минской и Кишиневской Конвенций о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам для возмещения задолженности", – сообщили в МВД РК.

Полиция напоминает, что уклонение от уплаты алиментов несет за собой не только материальные последствия, но и может привести к уголовной ответственности. В случае подтверждения фактов злостного уклонения от уплаты алиментов, в рамках действующего законодательства Казахстана и международных соглашений, должник может понести наказание в виде лишения свободы.

Между тем, в парламенте Казахстана рассматривается законопроект, направленный на частичное решение ситуации с долгами по алиментам. О том, какие изменения ждут должников по алиментам, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.