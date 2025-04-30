Фракция Народной партии Казахстана вновь подняла вопрос о системной проблеме неуплаты алиментов. Как заявил депутат Магеррам Магеррамов, несмотря на многолетние обсуждения и признание проблемы на уровне правительства, эффективных решений до сих пор нет, передаёт BaigeNews.kz.

Во время правительственного часа 21 апреля 2025 года, инициированного фракцией НПК, депутаты акцентировали внимание на необходимости срочного создания Алиментного фонда. По словам Магеррамова, подобный механизм стал бы реальной помощью для детей, особенно тех, кто имеет инвалидность и нуждается в регулярной медицинской помощи и реабилитации.

"Сегодня Правительство отказывает в создании фонда, опасаясь иждивенчества должников, но при этом игнорирует нужды детей. Мы предлагаем не имитировать решение проблемы, а направить средства напрямую детям", – отметил депутат.

Предлагаемый Алиментный фонд не будет зависеть от госбюджета, его планируют формировать за счет неналоговых поступлений. Средства, потраченные на детей, будут в дальнейшем взыскиваться с алиментщиков в порядке регресса.

Также Магеррамов обратил внимание, что ежегодно государство выплачивает сотни миллионов тенге частным судебным исполнителям за работу по алиментным делам, не достигая при этом результата.

Фракция НПК предлагает:

Запустить пилотный проект Алиментного фонда для поддержки детей с инвалидностью, не получающих алиментов. Разработать механизм компенсации затрат фонда с взысканием задолженности, включая пени и неустойки, с недобросовестных родителей.

По мнению депутатов, только такой подход позволит реально поддержать наиболее уязвимые семьи и не перекладывать ответственность государства на плечи родителей-одиночек.