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Алихан Смаилов встретился с заместителем Генсека ООН
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл встречу с заместителем Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, Исполнительным директором ЮНФПА Наталией Канем. Стороны обсудили вопросы развития социальной сферы РК, в том числе образования и здравоохранения, инициативы по поддержке молодёжи, а также проведение Глобальной встречи лидеров ЮНФПА в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.
Премьер-министр отметил, что правительство придаёт важное значение всестороннему развитию отношений с ООН, в частности, с Фондом в области народонаселения (ЮНФПА), который занимается реализацией лучших международных практик и опыта в социальной сфере.
"Ваш вклад в нашу совместную работу неоценим, и мы глубоко признательны за усилия, направленные на достижение наших общих целей", — сказал Алихан Смаилов.
При этом он добавил, что ключевые принципы и приоритеты сотрудничества между ООН и Казахстаном определяет Рамочная программа на 2021-2025 годы, реализация которой уже дала Казахстану конкретные положительные результаты.
"Подтверждением этому является отчёт о деятельности страновой команды ООН в Казахстане за 2022 год, где дана высокая оценка деятельности в области поддержки молодёжи, гендерного равенства и развития социальных институтов. Хочу отметить, что это является прямым результатом нашего плодотворного взаимодействия", — сказал премьер.
Вместе с тем правительство продолжает целенаправленную работу по развитию социальной сферы. Так, с 1 января внедрена Цифровая карта семьи, которая помогает проактивно выявлять необходимость оказания гражданам мер господдержки. Ведётся полная оцифровка системы здравоохранения в рамках единой платформы Е-Денсаулык. Начата комплексная модернизация сельского здравоохранения, что позволит улучшить качество медпомощи для четырёх миллионов сельчан. В частности, будет построено более 600 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов, с этого года начнётся модернизация 32 межрайонных больниц.
"Особое внимание мы также уделяем молодежи. Принята Концепция молодёжной политики до 2029 года, в которой предусматриваются меры по повышению уровня доходов, обеспечению жильём и качественным образованием", — подчеркнул Смаилов.
В свою очередь Наталия Канем отметила высокие результаты развития социальной сферы, достигнутые Казахстаном за последние годы, и подтвердила готовность ЮНФПА продолжать оказывать содействие и техническую поддержку республике в реализации новых инициатив.
"Мы приветствуем усилия правительства по созданию благоприятных условий для развития молодёжи и конкретно молодёжных центров здоровья, которые открыты по всей стране. Это отличное достижение, пример передовой практики, о котором мы однозначно будем говорить в Алматы, где соберётся более 200 руководителей ЮНФПА со всего мира. В этом контексте также хотелось бы отметить важность концепции образования на основе жизненных навыков, ЮНФПА готово поддерживать данное направление", — сказала Наталия Канем.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность расширять партнёрство по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.
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