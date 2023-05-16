Алихан Смаилов встретился с заместителем Генсека ООН

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл встречу с заместителем Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, Исполнительным директором ЮНФПА Наталией Канем. Стороны обсудили вопросы развития социальной сферы РК, в том числе образования и здравоохранения, инициативы по поддержке молодёжи, а также проведение Глобальной встречи лидеров ЮНФПА в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Премьер-министр отметил, что правительство придаёт важное значение всестороннему развитию отношений с ООН, в частности, с Фондом в области народонаселения (ЮНФПА), который занимается реализацией лучших международных практик и опыта в социальной сфере.

"Ваш вклад в нашу совместную работу неоценим, и мы глубоко признательны за усилия, направленные на достижение наших общих целей", — сказал Алихан Смаилов.

При этом он добавил, что ключевые принципы и приоритеты сотрудничества между ООН и Казахстаном определяет Рамочная программа на 2021-2025 годы, реализация которой уже дала Казахстану конкретные положительные результаты.

"Подтверждением этому является отчёт о деятельности страновой команды ООН в Казахстане за 2022 год, где дана высокая оценка деятельности в области поддержки молодёжи, гендерного равенства и развития социальных институтов. Хочу отметить, что это является прямым результатом нашего плодотворного взаимодействия", — сказал премьер.

Вместе с тем правительство продолжает целенаправленную работу по развитию социальной сферы. Так, с 1 января внедрена Цифровая карта семьи, которая помогает проактивно выявлять необходимость оказания гражданам мер господдержки. Ведётся полная оцифровка системы здравоохранения в рамках единой платформы Е-Денсаулык. Начата комплексная модернизация сельского здравоохранения, что позволит улучшить качество медпомощи для четырёх миллионов сельчан. В частности, будет построено более 600 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов, с этого года начнётся модернизация 32 межрайонных больниц.

"Особое внимание мы также уделяем молодежи. Принята Концепция молодёжной политики до 2029 года, в которой предусматриваются меры по повышению уровня доходов, обеспечению жильём и качественным образованием", — подчеркнул Смаилов.

В свою очередь Наталия Канем отметила высокие результаты развития социальной сферы, достигнутые Казахстаном за последние годы, и подтвердила готовность ЮНФПА продолжать оказывать содействие и техническую поддержку республике в реализации новых инициатив.

"Мы приветствуем усилия правительства по созданию благоприятных условий для развития молодёжи и конкретно молодёжных центров здоровья, которые открыты по всей стране. Это отличное достижение, пример передовой практики, о котором мы однозначно будем говорить в Алматы, где соберётся более 200 руководителей ЮНФПА со всего мира. В этом контексте также хотелось бы отметить важность концепции образования на основе жизненных навыков, ЮНФПА готово поддерживать данное направление", — сказала Наталия Канем.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность расширять партнёрство по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.