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Алихан Смаилов встретил в аэропорту президента Узбекистана Вчера, 19:12
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Алихан Смаилов встретил в аэропорту президента Узбекистана

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретил в столичном аэропорту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который прибыл в страну для участия в ряде международных мероприятий, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Узбекистана примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (12-13 октября), заседании Совета глав государств СНГ (14 октября) и саммите "Центральная Азия – Россия" (14 октября).

Ранее в Казахстан прилетели президенты Азербайджана, Турции, Кыргызстана.

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#Астана #СВМДА #Узбекистан #политика
Журналист
Вчера, 19:12
311
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