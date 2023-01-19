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  • Алихан Смаилов возглавил совет директоров АО "Самрук-Казына"
пресс-службы "Самрук-Казына" Сегодня, 11:15
222
Сегодня, 11:15
222
Фото: пресс-службы "Самрук-Казына"

Алихан Смаилов возглавил совет директоров АО "Самрук-Казына"

В соответствии с постановлением правительства Казахстана, председателем совета директоров АО "Самрук-Қазына" избран премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее этот пост занимал Джон Дудас. Он остаётся в совете директоров в качестве независимого директора Фонда.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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#Самрук Казына #Премьер-министр
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:15
222
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