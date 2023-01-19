Алихан Смаилов возглавил совет директоров АО "Самрук-Казына"

Фото: пресс-службы "Самрук-Казына"

В соответствии с постановлением правительства Казахстана, председателем совета директоров АО "Самрук-Қазына" избран премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее этот пост занимал Джон Дудас. Он остаётся в совете директоров в качестве независимого директора Фонда.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.