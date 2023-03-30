Алихан Смаилов сохранил пост премьер-министра Казахстана

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Указом главы государства премьер-министром Казахстана назначен Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Смаилов Алихана Асханович назначен Премьер-Министром Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба Акорды.

В голосовании за его кандидатуру участвовали 97 депутатов: 82 из них проголосовали "за", семь высказались против, еще восемь человек воздержались.

Напомним, президенту от партии Amanat была предложена кандидатура Алихана Смаилова на должность премьер-министра.