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Алихан Смаилов провёл переговоры с главой Башкортостана

Сегодня, 16:38
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 16:38
Сегодня, 16:38
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Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с главой Республики Башкортостан Российской Федерации Радием Хабировым, прибывшим в Астану с делегацией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана. Об этом свидетельствует внушительный объем товарооборота, который в 2022 году достиг 27 млрд долларов с 10-процентным ростом. За 11 месяцев прошлого года взаимная торговля также показала хорошие результаты и составила почти 24 млрд долларов.

"Весомый вклад в развитие казахстанско-российских торговых отношений вносит Республика Башкортостан. За отмеченный период товарооборот с нашими регионами превысил 350 млн долларов. При этом у нас есть большой потенциал для дальнейшего расширения торгово-экономических связей", — сказал Алихан Смаилов.

Со своей стороны глава Башкортостана обозначил интерес в дальнейшем углублении промышленной кооперации и развитии торговых отношений.

"Экономическое сотрудничество наших предприятий растет. Мы прекрасно понимаем, что потенциал только начинает реализовываться. Я полагаю, что в ближайшие годы нашей общей задачей является дальнейшее увеличение товарооборота. Все необходимые предпосылки для этого есть", — сказал Радий Хабиров.

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