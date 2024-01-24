Алихан Смаилов провёл переговоры с главой Башкортостана

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с главой Республики Башкортостан Российской Федерации Радием Хабировым, прибывшим в Астану с делегацией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана. Об этом свидетельствует внушительный объем товарооборота, который в 2022 году достиг 27 млрд долларов с 10-процентным ростом. За 11 месяцев прошлого года взаимная торговля также показала хорошие результаты и составила почти 24 млрд долларов.

"Весомый вклад в развитие казахстанско-российских торговых отношений вносит Республика Башкортостан. За отмеченный период товарооборот с нашими регионами превысил 350 млн долларов. При этом у нас есть большой потенциал для дальнейшего расширения торгово-экономических связей", — сказал Алихан Смаилов.

Со своей стороны глава Башкортостана обозначил интерес в дальнейшем углублении промышленной кооперации и развитии торговых отношений.