Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Алматы. Он примет участие в цифровом форуме Digital Almaty 2024: Индустрия X и заседания Евразийского межправительственного совета, передаёт BaigeNews.kz.

На Digital Almaty главы правительств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана ознакомятся с выставкой цифровых проектов, примут участие в пленарной сессии и церемонии награждения победителей премии Digital Almaty Awards.

В рамках ЕМПС главы правительств стран ЕАЭС обсудят актуальные вопросы сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, цифровизации, документооборота и т.д.

Ожидается, что также на полях ЕМПС Алихан Смаилов провед`т ряд двусторонних встреч.