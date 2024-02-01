Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Сегодня, 16:23
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Сегодня, 16:23Сегодня, 16:23
166Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Алматы. Он примет участие в цифровом форуме Digital Almaty 2024: Индустрия X и заседания Евразийского межправительственного совета, передаёт BaigeNews.kz.
На Digital Almaty главы правительств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана ознакомятся с выставкой цифровых проектов, примут участие в пленарной сессии и церемонии награждения победителей премии Digital Almaty Awards.
В рамках ЕМПС главы правительств стран ЕАЭС обсудят актуальные вопросы сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, цифровизации, документооборота и т.д.
Ожидается, что также на полях ЕМПС Алихан Смаилов провед`т ряд двусторонних встреч.
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