Глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

Алихан Смаилов представил отчет об итогах деятельности Высшей аудиторской палаты за 2024 год и планах на текущий период и доложил, что в прошлом году было проведено 27 аудиторских мероприятий на 214 объектах с охватом финансовых средств на сумму порядка 11 трлн тенге:

в результате выявлены нарушения на сумму 862 млрд тенге;

по итогам проверок в бюджет возвращено 135 млрд тенге, что в пять раз больше суммы возмещения за 2023 год;

Также он проинформировал о том, что системные недостатки отмечены в ценообразовании на объектах строительства, финансировании проектов обрабатывающей промышленности, субсидировании сельского хозяйства. В целях устранения нарушений Высшая аудиторская палата направила рекомендации Правительству и предписания ответственным государственным органам. Также он проинформировал о том, что системные недостатки отмечены в ценообразовании на объектах строительства, финансировании проектов обрабатывающей промышленности, субсидировании сельского хозяйства. В целях устранения нарушений Высшая аудиторская палата направила рекомендации Правительству и предписания ответственным государственным органам.

По словам Смаилова, в этом году запланировано более 40 аудиторских мероприятий:

– по поручению Главы государства будут проведены проверки исполнения бюджетов городов Астаны и Алматы, Северо-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областей, а также фонда "Самрук-Қазына", национальной компании "Казатомпром", Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC), Национального банка, МЧС;

– аудитом будут охвачены сферы науки, обороны, обеспечения правопорядка, спорта, социального обеспечения, лесного хозяйства.



