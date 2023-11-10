Алихан Смаилов поблагодарил представивших Казахстан на Азиатских Пара играх спортсменов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с победителями и призёрами IV Азиатских Пара игр, которые прошли с 22 по 28 октября в китайском Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Казахстан на соревнованиях представлял 131 спортсмен в 14 видах спорта - пара пауэрлифтинг, бочча, пара легкая атлетика, пара велоспорт, академическая гребля, пара дзюдо, волейбол сидя, пара настольный теннис, шахматы, пара пулевая стрельба, пара стрельба из лука, пара таеквондо, пара плавание и пара каноэ. В результате наша сборная завоевала 41 медаль, включая восемь золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую. В медальном зачёте Казахстан занял 11 место среди 44 участвующих стран.

Алихан Смаилов зачитал благодарственное письмо от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева и поздравил казахстанских паралимпийцев с высокими результатами на прошедших Играх.

"Ваши самоотверженность и непоколебимый дух вдохновляют миллионы людей преодолевать любые жизненные преграды и достигать успеха. Ваше триумфальное выступление показало безграничные способности человека. Для подрастающего поколения жизнь каждого из вас является примером мастерства, мужества и, конечно, упорства, без которого невозможно достигнуть высоких спортивных результатов", — сказал премьер-министр.

По словам Алихана Смаилова, отдельной благодарности заслуживают наставники и тренеры, которые поддерживали паралимпийцев на пути к достижениям.

"Все вы боролись с истинно олимпийской установкой на победу. Сегодняшний успех на Азиатских Пара играх — это серьёзная заявка на будущие паралимпийские достижения", — подчеркнул он.

На встрече с главой правительства присутствовали победители континентальных соревнований Давид Дегтярев (пара пауэрлифтинг), Нурдаулет Жумагали и Диас Кенжебек (пара плавание), Акмарал Науатбек, Ергали Шамей и Олжас Оразалыулы (пара дзюдо), Дастан Мукашбеков (легкая атлетика).

Рекордсмен Азии Нурдаулет Жумагали отметил, что выступление на подобных крупных соревнованиях всегда сопряжено с большой ответственностью.

"На тренировках мы выполняли все поставленные задачи. Наша подготовка была на высоком уровне. На Азиатских играх я особенно чувствовал поддержку нашей страны. От имени всех спортсменов выражаю благодарность народу Казахстана. Мы сделаем все возможное, чтобы спеть наш гимн на предстоящих Паралимпийских играх!" — сказал он.

Пара дзюдоистка Акмарал Науатбек также отметила, что Азиатские игры стали для казахстанских спортсменов большим испытанием перед Паралимпийскими играми.

"Наш успех — это результат совместной работы, в том числе всех тренеров и медицинского персонала. Могу с уверенностью сказать от имени всех спортсменов, что мы тщательно подготовимся к предстоящим Паралимпийским играм и порадуем нашу страну новыми достижениями", — сказала она.

В рамках встречи Алихан Смаилов вручил победителям и призерам Азиатских Пара игр, а также подготовившим их тренерам благодарственные письма и памятные подарки от имени Главы государства. Благодарственным письмом Президента также отмечена Паралимпийская федерация дзюдо Казахстана.