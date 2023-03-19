Алихан Смаилов и Ерлан Карин приняли участие в выборах

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Глава Правительства Алихан Смаилов и государственный советник РК Ерлан Карин проголосовали на внеочередных выборах в мажилис и маслихаты всех уровней, передаёт BaigeNews.kz.

Премьер-министр и госсоветник отдали свои голоса на избирательном участке №111 в Астане, расположенном в здании Национальной библиотеки. Ожидается, что здесь сегодня проголосуют 2744 избирателей.

"Предпосылки этих выборов были заложены в прошлогоднем мартовском послании президента, в его программе реформ. В свою очередь, эти выборы должны создать условия для дальнейшей реализации намеченных реформ для их успешной и эффективной реализации, поскольку предполагается, что в результате этих выборов расширится общественно-политическое поле. В парламенте появятся новые лица. И это все должно способствовать повышению качества принимаемых решений, расширению представительства общественно-политических интересов на политическом поле", - сказал Ерлан Карин.

В свою очередь глава правительства ответил на вопрос журналистов об отставке.

"Кто будет новым премьер-министром – это решать президенту и мажилису парламента. Естественно, мы будем готовы к любому повороту событий. Я считаю, что в прошлом году в очень сложных условиях мы, тем не менее, сумели обеспечить реальный рост экономики на 3,2 процента. При этом международные рейтинговые агентства подтвердили наш суверенный рейтинг, даже улучшили прогноз. По прошлому году у нас реальный рост инвестиционного капитала составил восемь процентов", - сказал Алихан Смаилов после голосования.

В Казахстане проходят выборы депутатов мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.

19 января Указом президента были назначены внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан. Он подчеркнул, что хотя формально данные выборы являются внеочередными, они проводятся в соответствии с графиком избирательных кампаний, представленных главой государства в Послании народу Казахстана в сентябре 2022 года.

70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.