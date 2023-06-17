Алихан Байменов: курултай — не парламент, это диалоговая площадка народа и правительства

Фото: Бахытжан Шинтимирова/BaigeNews.kz

Председатель управляющего комитета Астанинского Регионального хаба Алихан Байменов рассказал корреспондету BaigeNews.kz об акцентах, на которые обратил внимание в своем выступлении глава государства.

"Отдельное внимание было уделено человеку труда, превращение труда в реальную высокую ценность для нашего общества. Я удовлетворен еще и тем, что на прошлом курултае я также поднимал эту тему и достойного проведения Дня Труда. Нужна отдельная концепция для этого. Звание "Қазақстан Еңбегерi" будут вручать именно в День труда, важно, чтобы проводились лекции, семинары, с участием тех, кто добился своим трудом значительных успехов в сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях, науке, образовании, здравоохранении и других сферах. Еще одним важным фактором в этом играет достойная оплата труда, в этой связи важно поднять удельный вес заработной платы рабочих, а также поднять важность и роль профессиональных союзов в социальном партнерстве. Треугольник профсоюза, отстаивающего интересы человека труда, организации работодателей и правительства сегодня является искривленным, нужно обеспечить равноправный треугольник, чтобы, защищая интересы человека труда одновременно предотвращать потенциальные конфликты в стране", — пояснил он.

Также спикер подчеркнул, что уникальность курултая в том, что это достойная диалоговая площадка народа страны и государства.