Alibaba Group инвестирует в создание инфраструктуры ИИ в Китае 53 миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА "Синьхуа".

"В ближайшие три года Alibaba Group инвестирует более 380 миллиардов юаней (около 53 миллиардов долларов) в строительство облачной инфраструктуры и аппаратной инфраструктуры искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, компания построит облачную и аппаратную инфраструктуру искусственного интеллекта.