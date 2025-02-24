Alibaba инвестирует 53 млрд долларов в создание инфраструктуры ИИ в Китае
Сегодня, 12:16
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Сегодня, 12:16Сегодня, 12:16
148Фото: istockphoto.com
Alibaba Group инвестирует в создание инфраструктуры ИИ в Китае 53 миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА "Синьхуа".
"В ближайшие три года Alibaba Group инвестирует более 380 миллиардов юаней (около 53 миллиардов долларов) в строительство облачной инфраструктуры и аппаратной инфраструктуры искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, компания построит облачную и аппаратную инфраструктуру искусственного интеллекта.
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