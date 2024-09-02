Али Махулбеков завершил выступление на Паралимпиаде-2024
Сегодня, 00:14
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Сегодня, 00:14Сегодня, 00:14
123Фото: Паралимпийский комитет РК
Али Махулбеков уступил Марку Ледо из Бельгии в 1/16 финала чемпионата по пара настольному теннису со счетом 1:3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Паралимпийский комитет Казахстана.
Тем самым казахстанский спортсмен завершил выступление на Паралимпийских играх в Париже.
Отметим, Казахстан впервые принимает участие в Паралимпийских играх по пара настольному теннису.
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