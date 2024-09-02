  • 2 Сентября, 01:28
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Али Махулбеков завершил выступление на Паралимпиаде-2024

Сегодня, 00:14
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Паралимпийский комитет РК Сегодня, 00:14
Сегодня, 00:14
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Фото: Паралимпийский комитет РК

Али Махулбеков уступил Марку Ледо из Бельгии в 1/16 финала чемпионата по пара настольному теннису со счетом 1:3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Паралимпийский комитет Казахстана.

Тем самым казахстанский спортсмен завершил выступление на Паралимпийских играх в Париже.

Отметим, Казахстан впервые принимает участие в Паралимпийских играх по пара настольному теннису.

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