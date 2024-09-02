Али Махулбеков завершил выступление на Паралимпиаде-2024

Али Махулбеков уступил Марку Ледо из Бельгии в 1/16 финала чемпионата по пара настольному теннису со счетом 1:3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Паралимпийский комитет Казахстана.

Тем самым казахстанский спортсмен завершил выступление на Паралимпийских играх в Париже.

Отметим, Казахстан впервые принимает участие в Паралимпийских играх по пара настольному теннису.