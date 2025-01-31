Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана назначен Али Алиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Али Ханалевич родился 27 октября 1980 года в Алматы. В своей футбольной карьере он играл за клубы "ЦСКА-Кайрат", "Кайрат", “Иртыш”, "Тобол", "Восток", "Ордабасы" и "Кызылжар". Также играл за турецкие команды "Акчаабат Себатспор", "Кайсери Эрджиеспор", "Карталспор" и "Диарбакирспор".

В 1999 году он принял участие в молодежном чемпионате мира в Нигерии в составе молодежной сборной Казахстана. Свой первый матч за национальную сборную он сыграл в 2002 году против Эстонии.

Тренерскую карьеру начал в 2014 году в составе клуба "Ордабасы", где работал и как игрок, и как тренер. После завершения карьеры футболиста в 2018 году возглавил клуб "Кызылжар" из Петропавловска, выведя команду в Премьер-Лигу.

В 2021 году Алиев лиев был главным тренером клуба "Шахтер" из Караганды, а позже возглавил молодежную команду ФК "Астана".

В 2022 году он возглавил команду "Женис", а затем снова вернулся в "Кызылжар". Под его руководством петропавловский клуб дошел до третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.