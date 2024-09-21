Али Ахмедов встал после нокдауна и побил чемпиона с 22 победами

Казахстанский боксер Али Ахмедов выступил на вечере профессионального бокса в ирландском Дублине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он провёл бой с французом Пьером Юбером Дибомбе, имеющим в активе 22 победы. Этот поединок прошел в суперсреднем весе и был рассчитан на десять раундов. Он закончился победой Ахмедова раздельным решением судей, при этом в восьмом он побывал в нокдауне.

"Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто пришел сюда. Спасибо, Дублин. Я счастлив быть здесь. Большое спасибо! Что ж, это был тяжелый бой. Перед боем мы знали, что это крепкий соперник. Я очень уважаю его. Это был хороший бой. Но, опять же, мы проделали тяжелую работу, готовясь к тому поединку. Мы усердно работали, так что я счастлив. Я думаю, я выиграл этот бой. Да, несколько раундов были близкими, но кто разбирается в боксе, тот всё видел. Было трудно, но мы сделали это", — сказал Али после боя.

Таким образом, Али Ахмедов одержал 22-ю победу в профессиональной карьере, а Пьер Юбер Дибомбе потерпел второе поражение на профи-ринге.

Между тем, зарубежные фанаты бокса активно комментируют в соцсети Х итог боя, называя победу казахстанца "ограблением".

"Ух ты, да это же ограбление в прямом смысле слова! Дибомбе, без сомнений, победил Ахмедова", — пишут болельщики.

Добавим, что для Ахмедова это был уже третий бой с начала года: в апреле он нокаутировал венесуэльца Карлоса Риверо, а в мае удосрочил костариканского боксера Энкарнасьона Диаса.