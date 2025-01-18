Казахстанский боксер Али Ахмедов выступил на вечере бокса в Коммерсе американского штата Калифорния, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ахмедов сразился с американцем Малколмом Джонсом. Этот поединок прошел в суперсреднем весе и был рассчитан на десять раундов. Он закончился победой казахстанца техническим нокаутом во втором раунде. Видео нокаута можно посмотреть ниже.

Таким образом, Али Ахмедов одержал 23-ю победу в профессиональной карьере, а Малколм Джонс потерпел пятое поражение на профи-ринге. Добавим, что Ахмедов выиграл седьмой бой подряд. Свое первое и единственное поражение в профессионалах Али потерпел в декабре 2020 года, когда был нокаутирован в двенадцатом раунде эквадорцем Карлосом Гонгорой (22-3, 17 КО).