Алена Делона похоронят рядом с его собаками

Актер, скончавшийся в воскресенье, 18 августа, в возрасте 88 лет, будет похоронен 24 августа в поместье в Души, где он прожил почти полвека, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал BFMTV. На мероприятии будут присутствовать трое его детей и 40 гостей.

По желанию актера, который не хотел ни пышных похорон или национального прощания в его честь, его похоронят вместе с его 35 собаками в часовне, которую он сам построил около двадцати лет назад недалеко от своего дома.

К слову, ранее появилась информация, что дети Алена Делона отказались усыпить его собаку по кличке Лубо, сообщает The Guardian. Об этом просил актер, но фонд защиты животных французской актрисы Брижит Бардо вступился за питомца. Активисты предложили найти собаке новый дом.