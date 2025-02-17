В июле 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о создании международного центра искусственного интеллекта Alem.ai. Это пространство, где школьники, студенты, предприниматели и учёные смогут учиться, проводить исследования, запускать стартапы и совместно развивать передовые технологии. Идея в том, чтобы лучшие мировые практики были доступны в Казахстане каждому, кто хочет расти в области ИИ. Подробнее о проектах центра в обзоре BaigeNews.kz.

В основе проекта лежит стратегическое видение цифровой трансформации Казахстана. Президент подчеркнул, что внутри страны нужно сформировать площадку, на которой и школьник, и молодой предприниматель, и исследователь смогут учиться, проводить эксперименты и внедрять инновации в области искусственного интеллекта. Центр называется Alem.ai и ставит перед собой сразу несколько важных целей. Во-первых, там планируют каждый год готовить тысячу специалистов по ИИ, чтобы восполнить спрос на кадры, ведь эта отрасль стремительно развивается во всём мире. Во-вторых, хотят запустить сто новых стартапов в области искусственного интеллекта, поскольку это отличная возможность вырастить локальные инновационные компании. В-третьих, собираются поддерживать десять исследовательских проектов, которые позволят вести серьёзную научную работу в сфере ИИ. И, наконец, рассчитывают к 2030 году привлечь к центру десять тысяч человек из разных областей — от айтишников до представителей бизнеса.

Сам Alem.ai задуман как обширная экосистема с несколькими зонами. В неё войдёт общественное пространство, где планируют проводить форумы, митапы, выставки и публичные лекции, а также показывать людям самые разные достижения в области искусственного интеллекта. Параллельно в центре откроется несколько образовательных площадок. Одна из них — TUMO Centre, предназначенная для подростков от 12 до 17 лет. В ней ребята смогут бесплатно изучать программирование, анимацию, робототехнику, 3D-моделирование, веб-разработку, графический дизайн, музыкальную композицию и даже такие новинки, как генеративный искусственный интеллект или моушн-дизайн. Программа в TUMO Centre нацелена на то, чтобы развивать у школьников креативное и инновационное мышление, дать им возможность поэкспериментировать с современными технологиями и при этом увидеть, что IT и творчество могут идти рука об руку.

Рядом с TUMO Centre будет работать Tomorrow School — первая в Казахстане школа искусственного интеллекта, обучающая по методологии peer-to-peer. Её запустили на платформе 01Edu, которую основал известный во Франции и за её пределами педагог Николя Садирак. Школа начала работу в октябре 2024 года под эгидой Astana Hub и даёт возможность любому человеку, который хочет научиться создавать решения на базе искусственного интеллекта, сделать это совершенно бесплатно. Программа Tomorrow School длится 18 месяцев. За это время слушатели успевают пройти более 50 проектов и освоить свыше 20 языков программирования. При этом в школе нет привычных лекций и учителей: студенты учатся по принципу "равный обучает равного", решая реальные задачи и помогая друг другу. Школа работает круглосуточно, то есть каждый волен выбрать удобный ритм и параллельно не отрываться от работы или других дел. Такой подход учит мыслить самостоятельно и сразу применять знания на практике.

Помимо образовательных программ, Alem.ai создаст условия для акселерации и инкубации стартапов в сфере ИИ. Там будут поддерживать идеи, помогать формировать команды, подключать к проектам инвесторов, экспертов и менторов. С этой же целью в центре планируют открыть R&D-лаборатории, куда смогут прийти технологические компании и исследовательские группы, чтобы развивать и тестировать свои наработки. При этом Alem.ai собирается наладить сотрудничество с государственными структурами через специальную программу под названием AI-driven government (или GovAI). Её суть в том, чтобы внедрять технологии искусственного интеллекта в госуправление и корпоративный сектор, автоматизировать разные процессы и сделать их более эффективными.

Подобные инициативы в Казахстане поддерживают не впервые. Уже сейчас на территории Astana Hub зарегистрировано около 1 600 компаний, и 150 из них так или иначе связаны с искусственным интеллектом. Некоторые из этих проектов вышли на международный уровень и доказали свою жизнеспособность. К примеру, Higgsfield AI — это казахстанская разработка для генерации и редактирования видео с помощью ИИ. Она привлекла 16 миллионов долларов инвестиций, попала в топ-25 стартапов мира по версии Google и уже набрала два миллиона пользователей. Или GoDays — продукт, который помогает руководителям бороться с выгоранием сотрудников, анализируя паттерны набора текста; он успешно привлёк 490 тысяч долларов, вошёл в десятку лучших IT-проектов Южной Кореи и теперь ведёт переговоры с крупными местными корпорациями.

Ещё один заметный пример — Cerebra AI, MedTech-стартап, который использует искусственный интеллект для диагностики инсульта. Его программное обеспечение уже работает в 49 инсультных центрах по всей республике и привлекло 7,1 миллиона долларов инвестиций. Компания успела засветиться в акселерационной программе при Стэнфорде и получила упоминание в авторитетном американском издании TechCrunch. Или взять Alaqan, систему, позволяющую совершать оплату путём распознавания вен на ладони: технология набирает популярность в казахстанских школах и уже вышла на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Турции. Её пользуются 100 тысяч человек, и ежемесячно фиксируется 1,2 миллиона идентификаций. Другой стартап, CodiPlay, придумал способ обучать детей программированию в игровой форме и добился того, что его методика уже применяется в более чем 600 школах по всему миру, включая Великобританию и Южную Корею. А Arlan Biotech использует генеративный ИИ, чтобы ускорять разработку новых лекарств, и настолько впечатлил инвестора Тима Дрейпера, что теперь участвует в его шоу Meet the Drapers в борьбе за миллион долларов.

Чтобы поддержать рост подобных инициатив, в 2024 году Astana Hub запустил акселерационную программу AI’Preneurs, в рамках которой собрали 50 перспективных специалистов и предложили им создать команды и проекты с нуля. В итоге получилось 21 стартап, из которых девять успешно прошли акселерацию, а семь получили финансирование по программе Seed Money. Это первая в Казахстане площадка для стартапов, которые занимаются искусственным интеллектом, причём некоторые команды уже показали результаты. Например, AІ CARD разрабатывает решение для автоматической диагностики УЗИ сердца. AVM.AI придумывает, как объединять видеокарты со всего мира, чтобы решать задачи, требовательные к вычислительной мощности. Chat Insider AI занимается анализом поведения сотрудников в чатах и помогает менеджерам видеть проблемы в коллективе заранее. Есть и этно-игра KAFTAN на блокчейне TON с интеграцией AI, SalesFlow для автоматизации продаж, Salyq.AI для упрощения подачи налоговых деклараций, Qural.AI для повышения продуктивности персонала через карьерный коучинг, Skideo для анализа видео футбольных матчей и поиска молодых талантов, а также Re:create Video, который облегчает создание вирусных роликов.

В дальнейшем AI’Preneurs собираются развивать на базе Alem.ai, чтобы ещё больше людей могло прийти со своей идеей и превратить её в реальный бизнес. Причём центр Alem.ai будет рад не только профессиональным программистам или тем, кто уже основал стартап. Он открыт для всех, кто хочет разобраться в искусственном интеллекте и научиться применять его в своих проектах. Если вы школьник, то для вас есть TUMO Centre, если студент или новичок в программировании — Tomorrow School, если у вас уже есть бизнес-идея или технологическая разработка — акселерационные и инкубационные программы в AI-кампусе. Для исследователей и компаний предусмотрены лаборатории в R&D-центре, а для госорганов и крупных организаций — направления GovAI, где будут помогать внедрять ИИ-решения в масштабах всего государства или конкретного сектора.

Вообще Alem.ai задуман как комплексная платформа, которая объединит учебу, исследования, предпринимательство и интеграцию искусственного интеллекта в разные сферы жизни. Инициаторы уверены, что такая связка позволит адаптировать мировой опыт и технологии под местные реалии, привлечь в Казахстан международных экспертов, дать толчок молодым специалистам и укрепить страну как регионального лидера в области искусственного интеллекта. Независимо от того, учитесь вы в школе или уже запускаете бизнес, здесь можно найти подходящее направление и получить всю необходимую поддержку, чтобы воплотить в жизнь смелые технические задумки и вывести их на глобальный рынок.