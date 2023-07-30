Алексей Луценко выиграл велогонку в Испании

Фото: sports.kz

Сегодня состоялась однодневная велогонка по дорогам Испании "Круг Гечо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Победителем гонки стал казахстанец Алексей Луценко из "Астаны". второй результат — у француза Тони Галлопена из "Lidl-Trek". Третьим стал ещё один представитель "Астаны" итальянец Симоне Веласко.

Остальные гонщики "Астаны" завершили гонку со следующими результатами: Евгений Федоров — 20-м, Нурберген Нурлыхасым — 55-м. Фабио Феллине, Леонардо Бассо и Хавьер Ромо не смогли добратся до финиша.

"Круг Гечо"

Bilbao — Getxo. 193.3 километра

1. Алексей Луценко (Казахстан, "Астана") — 4:19:10

2. Тони Галлопен (Франция, "Lidl-Trek") — +0:24

3. Симоне Веласко (Италия, "Астана") — +0:33

20. Евгений Федоров (Казахстан, "Астана") — +8:04

55. Нурберген Нурлыхасым (Казахстан, "Астана") — +15:42.