Алексей Луценко уступил в гонке на Олимпиаде-2024

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко выступил в групповой гонке на Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В гонке на 273 километров Луценко финишировал лишь 52-м с отставанием +7:23 от лидера. Также в гонке участвовал еще один казахстанец Евгений Федоров, но он снялся с дистанции. Олимпийским чемпионом стал бельгиец Ремко Эвенепул, "серебро" и "бронзу" завоевали французы — Валентен Мадуа и Кристоф Лапорт.

Напомним, в копилке у Казахстана на Олимпиаде-2024 по-прежнему три медали: одна золотая и две бронзовые. Обладателем "золота" стал дзюдоист Елдос Сметов (60 кг). Еще один дзюдоист, Гусман Кыргызбаев, стал бронзовым призером турнира. Также "бронзу" завоевали Ислам Сатпаев и Александра Ле, выступавшие в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.