Александру Лукашенко понравилась погода в Астане

Telegram-канал Пул Первого опубликовал видео встречи президента Беларуси Александра Лукашенко в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Политик прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите ОДКБ.

Первое, что отметил Лукашенко, ступив на землю, это погода.

"Настоящая наша погода", - сказал он.

Сейчас в столице Казахстана минус 11 градусов.