  • 27 Ноября, 20:23
  • BAIGENEWS

Александру Лукашенко понравилась погода в Астане

Появилось видео встречи президента Беларуси в аэропорту Астаны.

Сегодня, 20:01
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Александру Лукашенко понравилась погода в Астане Сегодня, 20:01
Сегодня, 20:01
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Telegram-канал Пул Первого опубликовал видео встречи президента Беларуси Александра Лукашенко в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Политик прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите ОДКБ.

Первое, что отметил Лукашенко, ступив на землю, это погода.

"Настоящая наша погода", - сказал он. 

Сейчас в столице Казахстана минус 11 градусов.

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