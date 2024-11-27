Александру Лукашенко понравилась погода в Астане
Появилось видео встречи президента Беларуси в аэропорту Астаны.
Сегодня, 20:01
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Сегодня, 20:01Сегодня, 20:01
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Telegram-канал Пул Первого опубликовал видео встречи президента Беларуси Александра Лукашенко в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Политик прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите ОДКБ.
Первое, что отметил Лукашенко, ступив на землю, это погода.
"Настоящая наша погода", - сказал он.
Сейчас в столице Казахстана минус 11 градусов.
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