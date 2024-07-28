Александра Ле вырвалась в финал Олимпийских игр в Париже
Сегодня, 13:45
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Сегодня, 13:45Сегодня, 13:45
104Фото: olympic.kz
Казахстанка Александра Ле успешно преодолела квалификацию в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров на Олимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
По итогам отбора Александра показала шестой результат. В финал же проходили восемь лучших спортсменок по итогам предварительного раунда. Арина Алтухова финишировала на 17-м месте.
Выступления за медали пройдут завтра, 29 июля.
Отметим, что днем ранее Александра Ле вместе с Исламом Сатпаевым стала третье в соревнованиях среди смешанных команд. Они стали авторами первой медали Казахстана на этих Олимпийских играх.
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