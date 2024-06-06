Александр Винокуров, Юрий Пя, Марат Бисенгалиев стали послами доброй воли Казахстана

Во внешнеполитическом ведомстве Республики Казахстан состоялась торжественная церемония запуска проекта "Послы доброй воли Казахстана" с участием Заместителя Премьер-Министра − Министра иностранных дел Мурата Нуртлеу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

"В беспрецедентной геополитической обстановке, всё более востребованной становится народная и культурно-гуманитарная дипломатия. Благодаря вашим победам и блестящим выступлениям на мировых сценах, аренах и конференциях, бирюзовый флаг нашей страны поднимается в разных уголках мира, торжественно звучит государственный гимн", − подчеркнул глава МИД РК.

Для участия в проекте приглашены общественные деятели Казахстана, вносящие ощутимый вклад в формирование позитивного международного общественного мнения о нашей стране. Среди них – скрипач-виртуоз, дирижер, директор Альянса оркестров Азиатско-Тихоокеанского региона Марат Бисенгалиев; Олимпийский чемпион, велогонщик Александр Винокуров; художник и активист антиядерного движения Карипбек Куюков; эстрадный певец Мирхидай Мирфарух, получивший всемирную популярность под псевдонимом Adam; Председатель правления корпоративного фонда University Medical center, кардиохирург Юрий Пя; доктор политологии и исследователь исторических карт Мухит-Ардагер Сыдыкназаров; главный дирижер Государственного академического фольклорно-этнографического оркестра им. Н.Тлендиева "Отырар Сазы" Динара Тлендиева; рекордсмен мира по силовым номерам и рекордсмен Книги Гиннеса Сергей Цырульников.

Винокуров, обратившийся с ответным словом, отметил, что в преддверии Парижской олимпиады, получение статуса "Посла доброй воли", который он разделяет со всеми членами команды Astana Qazaqstan Team, поднимает дух, укрепляет силы и веру в победу.

Внедрение в Казахстане успешного международного опыта деятельности Послов доброй воли с привлечением соотечественников, добившихся успехов в искусстве, спорте, науке, медицине и других сферах, призвано укрепить авторитет страны и расширить культурно-гуманитарные связи, являющиеся проводником мира, дружбы и международной солидарности.