Александр Винокуров стал чемпионом мира по велоспорту в Глазго

Вице-президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Александр Винокуров стал чемпионом мира в Глазго, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Казахстанец завоевал золотую медаль в возрастной категории 50-54 года. Второе место занял испанец Рауль Патино. Тройку замкнул Адриян Яш.

Напомним, что в Глазго проходит чемпионат мира по велоспорту.