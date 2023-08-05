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Александр Винокуров стал чемпионом мира по велоспорту в Глазго

Сегодня, 10:22
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facebook.com/kazcycling Сегодня, 10:22
Сегодня, 10:22
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Фото: facebook.com/kazcycling

Вице-президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Александр Винокуров стал чемпионом мира в Глазго, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Казахстанец завоевал золотую медаль в возрастной категории 50-54 года. Второе место занял испанец Рауль Патино. Тройку замкнул Адриян Яш.

Напомним, что в Глазго проходит чемпионат мира по велоспорту. 

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