Александр Винокуров стал чемпионом мира по велоспорту в Глазго
Сегодня, 10:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:22Сегодня, 10:22
146Фото: facebook.com/kazcycling
Вице-президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Александр Винокуров стал чемпионом мира в Глазго, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.
Казахстанец завоевал золотую медаль в возрастной категории 50-54 года. Второе место занял испанец Рауль Патино. Тройку замкнул Адриян Яш.
Напомним, что в Глазго проходит чемпионат мира по велоспорту.
Самое читаемое
- Сабина Алтынбекова показала мужчину, к ногам которого она готова бросить весь мир
- Где и когда смотреть бой Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи
- Страсти по пенсионной реформе, первая нефть Кашагана, рождение "Атамекена". Контрасты 2013 года. Часть 1-я
- Головкин показал видео изнуряющей тренировки перед боем за титул чемпиона мира
- Декрет Сапиева, текучка кадров, личные интересы. Причины провала Казахстана на Играх в Токио