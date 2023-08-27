Александр Усик победил Дюбуа техническим нокаутом
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Во Вроцлаве (Польша) завершился вечер бокса, в главном бою которого встретились обладатель титулов WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик встретился с британским претендентом Даниэлем Дюбуа, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.com.
Усик одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде.
Тем временем, промоутер Дюбуа намерен подать протест.
Команда британского боксера Дэниэла Дюбуа намерен подать протест на результат его поединка против чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, который состоялся 26 августа в Польше.
Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде после того, как дважды отправил Дюбуа в нокдаун, однако большие споры вызвал эпизод в пятом раунде боя. Дюуба провел мощный удар в корпус, который рефери Луис Пабон посчитал нанесенным ниже пояса, но далеко не все согласились с трактовкой рефери.
После окончания боя Дюбуа и его команда подтвердили свое несогласие с решением рефери.
"Я не думаю, что это был удар ниже пояса, — сказал сам Дюбуа. — Я думаю, что удар был нанесен по правилам и меня сегодня лишили победы. Что еще я могу сказать?".
Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен тоже остался очень недоволен.
"Он победил, если бы ему дали продолжить, он бы победил. Мы будем подавать протест. Это бесцеремонно", — заявил Уоррен.
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