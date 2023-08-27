Александр Усик победил Дюбуа техническим нокаутом

Во Вроцлаве (Польша) завершился вечер бокса, в главном бою которого встретились обладатель титулов WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик встретился с британским претендентом Даниэлем Дюбуа, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.com.



Усик одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде.

Тем временем, промоутер Дюбуа намерен подать протест.



Команда британского боксера Дэниэла Дюбуа намерен подать протест на результат его поединка против чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, который состоялся 26 августа в Польше.



Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде после того, как дважды отправил Дюбуа в нокдаун, однако большие споры вызвал эпизод в пятом раунде боя. Дюуба провел мощный удар в корпус, который рефери Луис Пабон посчитал нанесенным ниже пояса, но далеко не все согласились с трактовкой рефери.



После окончания боя Дюбуа и его команда подтвердили свое несогласие с решением рефери.



"Я не думаю, что это был удар ниже пояса, — сказал сам Дюбуа. — Я думаю, что удар был нанесен по правилам и меня сегодня лишили победы. Что еще я могу сказать?".



Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен тоже остался очень недоволен.



"Он победил, если бы ему дали продолжить, он бы победил. Мы будем подавать протест. Это бесцеремонно", — заявил Уоррен.