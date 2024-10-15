  • 16 Октября, 00:17
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Александр Шевченко одержал победу в казахстанском дерби

Вчера, 22:47
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ktf.kz Вчера, 22:47
Вчера, 22:47
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Фото: ktf.kz

Теннисист Александр Шевченко обыграл Михаила Кукушкина в первом круге турнира АТР 250 Almaty Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию. 

Матч продолжался два с лишним часа и завершился со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) в пользу Александра.

Во втором круге Шевченко предстоит сразиться против россиянина Аслана Карацева.

Это была вторая очная встреча Михаила и Александра. Счёт стал ничейным.

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