Александр Шевченко одержал победу в казахстанском дерби

Теннисист Александр Шевченко обыграл Михаила Кукушкина в первом круге турнира АТР 250 Almaty Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию.

Матч продолжался два с лишним часа и завершился со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) в пользу Александра.

Во втором круге Шевченко предстоит сразиться против россиянина Аслана Карацева.

Это была вторая очная встреча Михаила и Александра. Счёт стал ничейным.