Александр Недовесов выиграл турнир в Португалии

Казахстанский теннисист Александр Недовесов стал победителем турнира серии ATP 250 в португальском Эшториле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он выиграл финал в парном разряде.

Недовесов в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром в финале победили пару из Франции Сади Думбия/Фабьен Ребул. Итоговый счет составил 7:5, 6:2.

Ранее Недовесов с Эскобаром обыграли бельгийцев Сандера Жилле и Йорана Флигена со счетом 6:2, 6:4.

Между тем, казахстанец ещё на шаг приблизился к путёвке на Олимпиаду-2024.

Напомним, в Париже выступят 32 пары, как в мужском, так и в женском разрядах. Сможет ли Недовесов принести Казахстану еще одну лицензию в теннисе —

станет известно лишь 10-го июня.