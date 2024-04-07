Александр Недовесов выиграл турнир в Португалии
Сегодня, 20:06
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Сегодня, 20:06Сегодня, 20:06
104Фото: olympic.kz
Казахстанский теннисист Александр Недовесов стал победителем турнира серии ATP 250 в португальском Эшториле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он выиграл финал в парном разряде.
Недовесов в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром в финале победили пару из Франции Сади Думбия/Фабьен Ребул. Итоговый счет составил 7:5, 6:2.
Ранее Недовесов с Эскобаром обыграли бельгийцев Сандера Жилле и Йорана Флигена со счетом 6:2, 6:4.
Между тем, казахстанец ещё на шаг приблизился к путёвке на Олимпиаду-2024.
Напомним, в Париже выступят 32 пары, как в мужском, так и в женском разрядах. Сможет ли Недовесов принести Казахстану еще одну лицензию в теннисе —
станет известно лишь 10-го июня.
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